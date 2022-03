Lianne Tan (BWF 36) heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde op de German Open badminton in het Duitse Mülheim.

De Bilzerse haalde het in de eerste ronde in twee sets (twee keer 21-8) van de Italiaanse Judith Mair (BWF 252). In de volgende ronde wacht de Duitse Yvonne Li (BWF 23).