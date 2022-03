Oudsbergen

Twee leeuwen uit een opvangcentrum voor wilde dieren in de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn veilig in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen aangekomen. “Ze doen het goed gezien de lange reis en gaan nu voor drie maanden in quarantaine. Morgen start de dierenarts met de eerste onderzoeken”, vertelt Sil Janssen.