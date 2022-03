Zaak tegen prins Andrew officieel afgesloten na financiële schikking

Na een financiële schikking buiten het Amerikaanse gerecht om, is de rechtszaak tegen de Britse prins Andrew nu ook officieel afgesloten. Prins Andrew was meermaals bij zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein te gast en werd door de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik, toen ze nog minderjarig was. De federale rechter in New York ondertekende dinsdag de nodige gerechtelijke documenten om de zaak af te sluiten.