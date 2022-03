Oekraïense vluchtelingen met hun dierbaarste bezit: “Mijn vrouw verklaarde me gek, maar dit moest mee”

Een keyboard. Een cursus Engels. Een portfolio met kunstwerken. Van de 64 Oekraïners die sinds zondag in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle verblijven, heeft slechts een handvol materiële dingen bij. Ook al hadden ze het graag anders gezien. “Maar wanneer je moet vluchten, is er geen tijd om alles mee te nemen. Je dierbaarste bezit is je gezin, en foto’s van zij die je achtergelaten hebt.”