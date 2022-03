Early Birds Rock Herk allemaal de deur uit

Herk-de-Stad

Rock Herk vindt dit jaar weer op de normale data plaats: 15 en 16 juli. De ticketverkoop is begonnen, en de early bird tickets waren in een mum van tijd de deur uit. Dat zijn weliswaar maar 500 stuks “maar we doen dat elk jaar, en dit jaar ging het nóg vlotter”, zegt Maarten Ruelens van Rock Herk. “Je voelt bij de mensen dat ze weer willen feesten, dat ze weer naar festivals willen gaan.” Rock Herk maakt volgende week woensdag de eerste namen bekend. De gewone ticketverkoop is ondertussen ook gestart. Alle info: www.rockherk.be cru