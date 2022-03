Kyrie Irving loodst Nets met 50 punten voorbij Hornets

Bij de bezoekers uit New York was Kyrie Irving de absolute uitblinker met liefst 50 punten, waarvan 30 punten na de pauze. De 29-jarige point-guard lukte negen driepunters. Kevin Durant nam 14 punten en 3 rebounds voor zijn rekening, terwijl Andre Drummond uitkwam op 20 punten en 14 rebounds.

Na 66 duels hebben de Nets nu evenveel zeges als nederlagen op de teller staan. In de Eastern Conference komen ze daarmee niet verder dan de achtste plaats. Daarmee doen ze net iets beter dan Charlotte Hornets, dat met één nederlaag meer negende is.

In de Western Conference weet Golden State Warriors weer wat winnen is. De titelkandidaat bleek in eigen huis te sterk voor LA Clippers: 112-97. Jonathan Kuminga was met 21 punten de topschutter aan de kant van de thuisploeg, Klay Thompson en Jordan Poole namen beiden één punt minder voor hun rekening. Stephen Curry kwam tot slechts 15 punten.

Voor de Warriors was het de eerste zege na een reeks van vijf nederlagen op rij. Met 44 zeges en 22 nederlagen staan ze op de derde plaats, na leider Phoenix Suns en Memphis. LA Clippers hangt met een achtste plaats in de middenmoot.

Uitslagen

Golden State - LA Clippers 112 - 97

Oklahoma City - Milwaukee 115 - 142

Charlotte - Brooklyn 121 - 132

Indiana - Cleveland 124 - 127

Orlando - Phoenix 99 - 102

Memphis - New Orleans 132 - 111

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 66,7 66 44 22

2. Philadelphia 62,5 64 40 24

3. Milwaukee 62,1 66 41 25

4. Chicago 60,0 65 39 26

5. Boston 59,1 66 39 27

6. Cleveland 58,5 65 38 27

7. Toronto 53,1 64 34 30

8. Brooklyn 50,0 66 33 33

9. Charlotte 48,5 66 32 34

10. Atlanta 48,4 64 31 33

11. Washington 46,0 63 29 34

12. New York 41,5 65 27 38

13. Indiana 32,8 67 22 45

14. Detroit 27,7 65 18 47

15. Orlando 24,2 66 16 50

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,0 65 52 13

2. Memphis 67,2 67 45 22

3. Golden State 66,7 66 44 22

4. Utah 62,5 64 40 24

5. Dallas 61,5 65 40 25

6. Denver 60,0 65 39 26

7. Minnesota 56,1 66 37 29

8. LA Clippers 50,7 67 34 33

9. LA Lakers 43,8 64 28 36

10. New Orleans 41,5 65 27 38

11. Portland 39,1 64 25 39

12. San Antonio 38,5 65 25 40

13. Sacramento 35,8 67 24 43

14. Oklahoma City 30,8 65 20 45

15. Houston 24,6 65 16 49

Programma van woensdag

Charlotte - Boston

Detroit - Chicago

Miami - Phoenix

Milwaukee - Atlanta

Houston - LA Lakers

Minnesota - Oklahoma City

New Orleans - Orlando

Dallas - New York

San Antonio - Toronto