Schip Endurance van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton gevonden nabij Antartica

De Endurance vertrok eind 1914 vanop het Britse eiland Zuid-Georgië, in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de Trans-Arctische Expeditie. Shackleton wilde als eerste Antarctica over het land oversteken, van de Weddellzee naar de Rosszee, via de Zuidpool.

Maar in januari 1915 raakte het schip vast in het ijs in de Weddellzee. Maandenlang zat het schip gevangen, maar het bezweek uiteindelijk aan de druk van het ijs en zonk in november 1915.

Een Zuid-Afrikaanse ijsbreker vertrok in februari van dit jaar voor een expeditie met als doel het wrak terug te vinden. Wetenschappers vonden het afgelopen weekend eindelijk terug in de Weddellzee. Dat melden diverse buitenlandse media, waaronder de BBC, woensdagochtend. Het ligt 3 km diep in het water en op videobeelden die de expeditie kon maken, is te zien dat het wrak nog redelijk intact is.