Philip I wordt plechtig ingehuldigd bij de BES

De BES staat voor Breese Ere Stadsprinsen en heeft voor het eerst na de coronastilte een ereprins mogen inhuldigen. De eer was aan Philip I die als stadsprins op 11 november 2019 Stadsprins van Bree werd. Roel Coninckx leidde de plechtigheid in goede banen.

De BES-leden kregen een uitnodiging van de voorzitter om de inauguratie van Philip I bij te wonen, dit samen met een uitgestelde nieuwjaarsborrel. Philip I die stadsprins van Bree was in het seizoen 2019-2020, is als eerste een stadprins van twee jaar geweest. Dat is een reden te meer om zeker in Bree een ereprins te mogen zijn. Zijn inhuldiging werd samen met vele BES-leden een mooi feest. De eerste uitstap zal op vrijdag 18 maart 2022 zijn. Samen met de Kwaartjeslummels gaan ze eens goed de "pomp op sjudde" aan de Kim Clijsters Fontein voor de brouwerij van Opitter.