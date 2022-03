Tips tegen inbraken komen meestal van de politie. Maar wie weet er beter hoe inbrekers echt denken en handelen dan iemand die zelf jaren in het vak en nadien in de bak heeft gezeten? Hoe maken we het inbrekers te gemakkelijk, wat schrikt hen af, en waar vinden ze meestal wat ze zoeken? Ex-inbreker Evert Jansen geeft advies.