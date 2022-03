Bob Dylan publiceert in november nieuw boek

“The Philosophy of Modern Song” verschijnt op 8 november in de Verenigde Staten. Het is zijn eerste boek sinds “Chronicles, Volume 1”, dat in 2004 verscheen.

De folkster begon in 2010 met het schrijven van zijn nieuwe werk, dat volgens zijn uitgever meer dan 60 teksten omvat, onder meer over artiesten als Hank Williams en Nina Simone, en over de kunst van het componeren van teksten en melodieën.

“De publicatie van Bob Dylans briljante, caleidoscopische werk zal een wereldwijd eerbetoon zijn aan het lied van een van de grootste artiesten van onze tijd”, aldus de uitgever nog.

Bob Dylan, alias Robert Allen Zimmerman, won in oktober 2016 als eerste singer-songwriter de Nobelprijs voor de Literatuur “voor zijn nieuwe poëtische creaties binnen de traditie van het Amerikaanse lied”.