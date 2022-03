Acht op de tien Vlaamse bedrijven vrezen negatieve impact van oorlog

De meeste bedrijven behouden hun investerings- en aanwervingsplannen, al gaat een deel van de ondernemingen duidelijk op de rem staan. Een kwart van de bedrijven verlaagt de investeringsplannen door de toegenomen onzekerheid. Een op de zes ondernemingen schroeft de aanwervingsplannen terug. Van de bedrijven die wel nog willen aanwerven geeft 89 procent aan dat ze moeilijkheden ondervinden om geschikt personeel te vinden.

Ook de handel met Rusland en Oekraïne is sterk verstoord. Meer dan de helft van de bedrijven die uitvoeren naar beide landen geeft aan dat de uitvoer volledig is stilgevallen. Ook de invoer is in de helft van de gevallen volledig gestopt.

“We roepen de federale en de Vlaamse regering op om een taskforce op te richten die continu de economische gevolgen van de oorlog monitort en voorstellen doet om de gevolgen op te vangen. De ervaring van de coronacrisis leert dat we in staat zijn om met grote crisissen om te gaan. We verwachten van onze overheden flexibiliteit om daar waar nodig onze samenleving en economie te ondersteunen”, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Voka vraagt verder ook om het systeem van tijdelijke werkloosheid te verlengen en benadrukt dat een indexsprong “geen taboe” meer mag zijn om de competitiviteit van Vlaamse ondernemingen op peil te houden.