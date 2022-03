OVERZICHT. Deze bedrijven trekken weg uit Rusland

De torens van het Kremlin, weerspiegeld in een raam van een McDonald’s restaurant in Moskou. — © REUTERS

Niet alleen landen, maar ook heel wat bedrijven boycotten Rusland met economische sancties. Steeds meer multinationals sluiten hun winkels in Rusland, of weigeren er producten of diensten te leveren. In sommige gevallen valt de beslissing wel pas na druk van de publieke opinie.