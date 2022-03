Djokovic opgenomen in loting Indian Wells, maar nog onduidelijkheid over zijn deelname

De Serviër Novak Djokovic is opgenomen in de loting voor het tennistoernooi in het Amerikaanse Indian Wells, maar het is onduidelijk of hij zal spelen omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19. Dat stellen de organisatoren.

De organisatoren staan in contact met het team van Djokovic, klinkt het in een verklaring. Ze moeten nog bepalen of hij op het toernooi zal spelen. Het is namelijk nog niet duidelijk of de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC hem de toestemming zal geven om het land binnen te komen.

“Novak Djokovic staat op de toernooilijst en is dus vandaag geplaatst in de loting”, klinkt het in de korte mededeling.

Djokovic is vijfvoudig kampioen in Indian Wells. Hij is de enige speler uit de top 100 die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De Serviër miste daardoor begin dit jaar de Australian Open en is inmiddels ook zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Rus Daniil Medvedev.