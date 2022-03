Wout van Aert “gesjareld” door groene trui tijdens eerste test voor de Tour

Na zijn derde plek gisteren mocht Wout van Aert de groene puntentrui aantrekken. Maar ook al is deze Parijs-Nice een goede oefening voor de Tour, waarin Jumbo-Visma straks zowel het geel met Primoz Roglic als het groen ambieert, die puntentrui kon hem gestolen worden.

“Dat is niet echt het doel van deze rittenkoers. Ik hoop morgen (vandaag, red.) een goede tijdrit te rijden en in het tweede deel van deze koersweek rest er maar één opdracht: Primoz helpen voor het eindklassement. Dat is het.”

Van Aert had zelfs liever die groene trui niet gehad, want nu moet hij vandaag in de tijdrit met het Santini-tijdritpak van organisator ASO de tijdrit rijden in de plaats van zijn op maat gemaakt aeropak van kledijsponsor AGU bij Jumbo-Visma. “Ik ben gesjareld, hè”, monkelde hij. “Hoeveel verschil dat maakt? Dat scheelt wel iets. Ik zal dat morgen kunnen bepalen, afhankelijk van mijn achterstand.” (lacht)

Eerste test voor de Tour

Vandaag staat dus een tijdrit op het programma: van Domérat naar Montluçon. Met zijn afstand van 13,4 kilometer is die ongeveer even lang als de openingstijdrit van Kopen­hagen straks in de Tour. “Het kan dus een goede test zijn”, aldus Wout van Aert.

Het parcours begint golvend, daarna komt er een afdaling waarin je wat kunt recupereren om dan volle gas tot de finish te gaan. Er moeten 300 hoogtemeters verwerkt worden, de laatste 700 meter stijgt het gemiddeld 8,6 procent. “Een veeleisend parcours”, zegt ook Europees kampioen Stefan Küng. “Op die Côte de la Rue Buffon helemaal op het einde zijn Van Aert (78 kg) en Roglic (65 kg) in het voordeel, want ze zijn lichter (Küng weegt 83 kilogram, red.). Zij zijn voor mij de te kloppen mannen.”

(hc)