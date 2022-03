“Oekraïne wilt Donbass aanvallen”: Rusland zegt bewijs te hebben van militaire operatie

Oekraïne had plannen om in maart de regio Donbass, in het oosten van het land, aan te vallen. Dat beweert het Russische ministerie van Defensie, dat zegt documenten te hebben die dat bewijzen. De Donbass in de Oekraïense regio waar de zelfverklaarde volksrepublieken Loehansk en Donetsk gelegen zijn en pro-Russische separatisten al jarenlang nadrukkelijk aanwezig zijn.

Het van 22 januari van dit jaar daterende document waar de Russische regering mee schermt om de vermeende geplande aanval te bewijzen, is in het Oekraïens geschreven en telt zes pagina’s. Er staat in te lezen dat Oekraïne een militaire inval in de Donbass-regio op poten had gezet, en het bevat onder meer tactische richtlijnen voor de ontplooiing van de troepen en duidelijke criteria voor de selectie van de troepen die toegewezen zouden worden aan de operatie met als doel “de nationalisten te verdrijven”.

Of de documenten echt zijn, is voorlopig niet geverifieerd. Het nieuws kwam naar buiten via het Russische persbureau Sputnik. “Dit document bevat dat er militaire voorbereidingen waren door het regime in Kiev om een offensieve operatie in Donbass uit te voeren in maart 2022”, zegt majoor-generaal Igor Konashenkov daar. Een reactie vanuit Oekraïne is er nog niet.

Het is een van de eerste keren dat Rusland probeert te legitimeren waarom het de oorlog - of de “speciale militaire operatie”, zoals Rusland het zelf noemt - in Oekraïne begonnen is. Eerder zei het ook al dat het land “gedenazificeerd” moest worden en dat het wil vermijden dat Oekraïne nucleaire wapens gaat ontwikkelen of gebruiken.