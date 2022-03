Inflatie was nooit zo hoog en recessie schuilt om de hoek. Het zijn bange tijden voor onze economie

Het zijn bange tijden voor de Europese ­economie. De inflatie staat op recordhoogtes en door de oorlog in Oekraïne schuilt een recessie om de hoek. “Stagflatie” heet dat met een lelijk woord. Een economische ­crisis dus. De Europese Centrale Bank komt bijeen om te zien of er iets aan te doen valt. “Veel ­kunnen ze daar op dit moment niet doen”, zegt econoom Gert Peersman (UGent). “Het is afwachten.”