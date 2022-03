Franse presidentskandidaat Zemmour beschuldigd van seksueel geweld: “Voor hem zijn vrouwen ondermensen”

Eric Zemmour komt in volle verkiezingscampagne terecht in een MeToo-storm. — © REUTERS

“Hij pakte me vast, duwde me tegen de muur van de lift en kuste me met geweld”, getuigt een vrouw in de video. “Hij zei tegen me: Je moet me op een andere manier bedanken, waarop hij zijn tong in mijn mond dwong”, vertelt een andere getuige. Het zijn maar enkele voorbeelden van de getuigenissen van acht vrouwen die de Franse presidentskandidaat Eric Zemmour beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zo vertelt Claire hoe ze op 18-jarige leeftijd een korte stage liep bij de Franse krant Le Figaro in 2002. Toen ze werd geroepen om Zemmour te helpen met computerproblemen, voelde ze hoe hij met zijn hand over haar rug wreef. Pascale Sauvage, die toen ook bij de krant werkte, zegt dat zij hem hierop had aangesproken. Waarop Zemmour reageerde: “Als we al niet meer mogen flirten met stagiaires, die zijn gemaakt voor pijpbeurten en om koffie te zetten.”

Acht vrouwen getuigen in een video over grensoverschrijdend gedrag van de extreemrechtse presidentskandidaat. — © mediapart

“Je ziet goed dat vrouwen voor hem geen mensen zijn zoals mannen, we zijn ondermensen”, zegt Gaëlle Lenfant, voormalig hoofd vrouwenrechten van de Socialistische Partij (PS). Ook zij kreeg te maken met ongewenst gedrag van Zemmour. Ze vertelt hoe hij haar begin jaren 2000 met geweld kuste tijdens een zomercursus van de PS. In een post op Facebook schreef ze vorig jaar dat ze “zo verbijsterd was dat ze niets anders kon doen dan hem wegduwen en wegrennen”.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Zemmour beschuldigd wordt van seksueel overschrijdend gedrag. In 2021 publiceerde Mediapart al twee artikels met getuigenissen van vrouwen. Daarop weigerde Zemmour te reageren: “Ik praat niet over mijn privéleven. Deze vrouwen beschuldigen mij, zonder enig bewijs, het is woord tegen woord.”

Ook nu heeft Zemmour niet gereageerd op de beschuldigingen. Bij zijn entourage klinkt het dat Mediapart de getuigenissen van vorig jaar “recycleert” en dat er toen geen klacht werd ingediend. “Mediapart wil zo voor een stunt zorgen op internationale vrouwendag . Zielig, vijf weken voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.”

Het is de vraag hoe Zemmours kiezers zullen reageren op deze nieuwe beschuldigingen. De voorbije dagen moest Zemmour zich al verdedigen voor zijn Russische sympathieën en omdat hij had gezegd dat Frankrijk wat hem betreft geen Oekraïense vluchtelingen moet opvangen.