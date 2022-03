Weyts wil zomerlessen om Oekraïense kinderen én ouders Nederlands te leren

Meer dan twee miljoen Oekraïeners zijn al op de vlucht geslagen voor het geweld in hun thuisland. Voorlopig is een fractie in ons land terechtgekomen, maar dat zullen er ongetwijfeld nog meer worden. Onder hen ook veel kinderen. En die moeten op een of andere manier onderwijs krijgen. Daarom legt onderwijsminister Ben Weyts een reeks maatregelen op de Vlaamse regeringstafel, die onze redactie kon inkijken.

Zo wil Weyts 7,2 miljoen euro extra werkingskosten uittrekken voor de CLB’s. Dat komt neer op twee voltijdse krachten voor een groot CLB, en één voor een kleinere afdeling. Die moeten ervoor zorgen dat er juiste begeleiding is voor de Oekraïense kinderen. Geen overbodige luxe, want de kans op een oorlogstrauma of chronische stress is groot.

© AFP

Asielcentra

Scholen die veel vluchtelingen ontvangen, kunnen ook rekenen op “mobiele units”, zeg maar containerklassen. Die worden volledig vergoed en kunnen scholen met een vereenvoudigde procedure aanvragen. Daarnaast wil Weyts ook nagaan of er nood is om in de opvangcentra zelf onderwijs aan te bieden, bijvoorbeeld in asielcentra waar uitsluitend Oekraïeners verblijven. Een half miljoen euro moet ervoor zorgen dat er voldoende leerlingenvervoer is van de centra naar de basisscholen.

Weyts legt de nadruk stevig op het aanleren van Nederlands. OKAN-lessen – Nederlands voor leerlingen die nieuw in het land zijn – op poten zetten moet dan ook flexibeler kunnen. In het volwassenonderwijs komen er “korte intensieve cursussen Nederlands”. Daar heeft Weyts nog eens twee miljoen euro extra middelen voor veil. En in de grote vakantie wil hij zomerscholen organiseren voor een Nederlands taalbad. Voor de kinderen, maar ook voor hun ouders.

Lerarentekort

Om ervoor te zorgen dat de scholen die nieuwe toevoer aan leerlingen aankunnen, wil Weyts de financiering aanpassen. Liefst 8,6 miljoen euro gaat per jaar naar het kleuteronderwijs voor de omkadering van de nieuwe leerlingen. En aangezien scholen gefinancierd worden op basis van het aantal leerlingen dat ze hebben, komen er twee nieuwe teldagen. Scholen die meer leerlingen opnemen, schieten er zo financieel niet bij in.

Het belooft hoe dan ook geen gemakkelijke operatie te worden. Het onderwijs kampt nu al met een tekort aan leraren. En oorlogsvluchtelingen integreren en Nederlands aanleren, is niet eenvoudig.