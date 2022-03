Zware boetes voor honderdtal kinesisten na onbewuste fout

De krant citeert een kinesitherapeut die 7.000 euro moet betalen. “Al vijf jaar verzorg ik patiënten met een beperking in vzw Pegode in Schilde”, vertelt hij. “Ik ga bij mijn patiënten aan huis, verzorg hen 30 minuten en krijg 25 euro bruto per patiënt. Maar enkele weken geleden belde de inspectie, omdat ik mijn kosten verkeerd zou doorrekenen. En nu hangt mij plots een correctionele veroordeling boven het hoofd.”

Kinesisten krijgen meer voor een huisbezoek dan wanneer ze patiënten behandelen in een woonzorgcentrum. Maar wanneer die patiënten met meer dan twee samenwonen, beschouwt het Riziv dit vaak ook als een zorginstelling. Kinesisten krijgen in dat geval 10 minuten minder om een patiënt te behandelen en verdienen maar 14,75 euro per sessie in plaats van 25 euro.

De beroepsvereniging Axxon ontving tientallen meldingen van leden en spreekt van “een ware heksenjacht”. De vereniging pleit voor een kwijtschelding en een herziening van het systeem.