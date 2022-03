Nationale noodtoestand uitgeroepen in Australië wegens overstromingen

De Australische regering heeft de nationale noodtoestand afgekondigd wegens de verwoestende overstromingen aan de oostkust. Daardoor zullen de getroffenen in de overstroomde gebieden sneller kunnen geholpen worden. Dat kondigde premier Scott Morrison woensdag aan tijdens een bezoek aan de stad Lismore in deelstaat New South Wales, die zwaar getroffen is. De premier beloofde ook extra financiële steun voor de overstroomde regio’s en getroffen gezinnen.

Een traag bewegend lagedrukgebied zorgt sinds eind februari voor enorm veel neerslag, die geleid heeft tot overstromingen in de deelstaten Queensland en New South Wales. Ook de miljoenenstad Sydney is getroffen. Daar regende het twee en halve week onophoudelijk.

Sinds 1 januari is er in Sydney al bijna 822 millimeter regen gevallen. Daarmee is het de natste start van het jaar in de stad sinds de start van de metingen. In verschillende delen van de stad moesten inwoners evacueren. Het ging in totaal om ongeveer 60.000 mensen.

Door de overstromingen kleurt het normaal helderblauwe water aan de haven van Sydney bruin. De oceaan is vervuild en ligt vol met drijfhout, meldt het regionale ministerie van Milieu. Op veel plaatsen wordt afgeraden om in de oceaan te zwemmen.