Hij is uit liefde naar de Krim gereisd, zij is hem uit moederliefde achternagegaan. Renate Degryse (46) is in oorlogsgebied op zoek naar haar zoon, die zijn Russisch-Oekraïense vriendin nog snel naar hier wilde halen. Zonder Wessel (24) keert ze niet terug. “Er is niemand die me kan tegenhouden.”