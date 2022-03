Camping van Oostappen-baas Peter Gillis moet twee weken na opening alweer dicht

Eigenaar Peter Gillis van de Oostappen Groep – bekend van het tv-programma Massa is Kassa – moet zijn stadscamping Den Driesch in Valkenburg twee weken na de opening alweer sluiten.

De Oostappen Groep kocht de stadscamping vorig jaar november en nam vanaf 24 februari boekingen aan. Ruim een week later stonden handhavers op de stoep. Blijkt dat Gillis geen exploitatievergunning heeft. “Dan kun je praten als Brugman, maar we hebben toch moeten sluiten”, stelt Gillis. Gasten zijn maandag naar huis gestuurd.

Die dag had de camping van de handhavers al ontruimd moeten zijn. Volgens burgemeester Daan Prevoo is de eigenaar vanaf november meermaals gewezen op het feit dat een vergunning nodig is.

Amstel Gold Race

Het park is voor het weekend van de Amstel Gold Race en het paasweekeinde al helemaal volgeboekt. Handhavers zagen ook al boekingen voor augustus in de agenda. Gillis hoopt dat hij begin april weer open mag. Burgemeester Prevoo acht die kans klein. “De normale doorlooptijd is acht weken. Die geldt voor de exploitant van de Polfermolen, waarvan de gemeente nota bene zelf belanghebbende is, dus ook voor mijnheer Gillis.” Als de camping zonder vergunning alsnog opengaat, kan de gemeente met bestuursdwang zelfs sloten vervangen, stelt Prevoo.

Schijnconstructie

Dinsdag is alsnog een vergunningaanvraag ingediend door een andere bv dan die waar Gillis eerder mee actief was in Valkenburg.

In de gemeentelijke voorwaarden voor exploitatievergunningen staat dat aanvragers ook aan een zogeheten Bibob-toets kunnen worden onderworpen. Met zo’n toets kijkt de gemeente of er risico bestaat dat een exploitant crimineel geld gaat witwassen. Bij een negatieve uitkomst kan een vergunning worden geweigerd. Prevoo mag niet zeggen of zo’n toets ook op de niet onomstreden Gillis wordt losgelaten.