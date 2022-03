Helft van hulpverleners was voorbije jaar slachtoffer van fysiek geweld

Van alle vormen van geweld en agressie komt verbale agressie het vaakst voor. Het voorbije jaar werden bijna drie op de vier hulpverleners (74 procent) uitgescholden, van wie 15 procent zelfs wekelijks. Eén op de zes (16 procent) kreeg ook te maken met seksuele intimidatie, 10 procent zelfs met handtastelijkheden.

De helft van de respondenten (50 procent) gaf aan dat zij de laatste twaalf maanden minstens één keer of meerdere keren last hebben gehad van fysieke agressie. Het ging dan over duwen, slaan of schoppen, gooien met/vernielen van voorwerpen en het fysiek hinderen van iemand. In de meeste gevallen ging het om de patiënt die agressief werd.

Niet altijd gemeld

Opvallend is dat niet alle feiten worden gemeld. Zo wordt er slechts in één op zes gevallen (16 procent) aangifte gedaan bij de politie. Een kwart van de bevraagde hulpverleners overwoog omwille van de feiten zelfs om van job te veranderen.

Vias pleit er daarom voor om geweld en agressie meer bespreekbaar te maken, door onder meer informele briefings, informatiesessies en vertrouwenspersonen. Ook specifieke training voor hulpverleners om te leren omgaan met stressvolle situaties die uitmonden in geweld, blijven belangrijk.