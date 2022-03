Sporting Pelt kansloos onderuit in inhaalwedstrijd op bezoek bij Lions

In deze inhaalwedstrijd stonden de nummers twee en drie uit de rangschikking tegenover mekaar. Pelt kon bij winst de tweede plaats overnemen, maar dat interesseerde T1 Bjorn Timmermans van Sporting, dat al zeker is van deelname aan de Final Four, niet. Zoals aangekondigd na de overwinning tegen Volendam werd er bij Pelt veel geroteerd. Konitz, Vansloot en Köhlen begonnen op de bank en van Leeuwen startte in doel. Het eerste doelpunt was voor Pelt. Meteen ook de laatste keer dat de Noord-Limburgers aan de goede kant van de score stonden. Sporting keek in de eerste helft even tegen een achterstand van vijf doelpunten aan (7-2). Die achterstand werd in het slot van de eerste helft herleid tot drie eenheden (17-14). In de tweede helft noteerden we eenrichtingsverkeer naar het doel van Pelt. Lions vertaalde het overwicht al snel in een voorsprong van tien doelpunten en daar bleven er na de volle zestig minuten nog zeven van over: 36-29.

Pelt moet zaterdag winnen in Visé om de derde plaats veilig te stellen. Dat is de enige manier om een confrontatie met Bocholt in de halve finale van de Final Four te ontlopen.

PELT: Tasevski 2, L. Vandebeeck 7, Stollman 1, Pronk 2, Schoenaker 4, D. Vandebeeck 3, Vansloot 3, Spooren 1, Vossen 2, Falke 3.