Nog een record erbij: Robert Lewandowski scoort snelste hattrick ooit in Champions League

Bayern München stond al snel op rozen tegen RB Salzburg in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales de Champions League. Met dank aan, wie anders, Robert Lewandowski.

De Poolse spits mocht al in de 12de minuut aanleggen vanop de stip na een duidelijke fout van Maximilian Wöber. Lewy stuurde doelman Philipp Köhn de verkeerde kant op: bingo. Negen minuten later ging de bal opnieuw op de stip en opnieuw na een fout op de Pool. Lewandowski trapte weer goed, goal nummer twee. En nog eens twee minuten later scoorde hij zijn hattrick.

Goed voor eentje binnen de 23 minuten, een record in de Champions League. Lewandowski deed namelijk één minuut snelle over zijn drie doelpunten dan Milan-speler Marco Simone in 1996.

Het was de vijfde Champions League-hattrick voor de Poolse spits. Slechts twee spelers doen beter met acht hattricks. U kunt het al raden: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het is ook al het zevende seizoen op rij dat Lewandowski de kaap van de 40 goals rondt.