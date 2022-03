Minister Kitir maakt 5 miljoen euro vrij voor steunmiddelen aan Pools-Oekraïense grens

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, voorziet extra steunmiddelen voor de bevolking in Oekraïne. Dat kondigde ze vandaag aan tijdens een bezoek aan de Pools-Oekraïense grens. Kitir maakt in totaal 5 miljoen euro vrij voor directe hulp. Naar schatting zijn 2 miljoen Oekraïners de voorbije weken hun land ontvlucht. Het merendeel van hen steekt de grens over in Polen. De Wereldvluchtelingenorganisatie verwacht dat de grootste vluchtelingenstroom nog moet komen. Een verslag van onze journalist David Bijnens vanuit Medyka in Polen.