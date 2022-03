Onze reporter getuigt over vluchtelingencrisis aan de Poolse grens: “Een glimp van de hel”

Medyka/Przemyśl

Volgens de VN zijn nu al 2 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht, de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) bezochten we Medyka, het Poolse grensstadje waar dagelijks honderden oorlogsvluchtelingen toestromen. We tekenen er schrijnende verhalen op, van mensen die alles kwijt zijn. “Maar zodra we de Russen buiten hebben gezwierd, keren we terug.”