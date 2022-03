FIFA stelt barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne uit naar juni

De barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne op weg naar het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december), die op 24 maart op de agenda stond, wordt uitgesteld tot juni. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA, in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne.

Het duel moest op 24 maart plaatsvinden in Hampden Park in Glasgow. Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel.

Door het uitstel van de ‘halve finale’ van de play-offs in ‘Route A’ tussen Schotland en Oekraïne zal ook de ‘finale’, tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk, tijdens de interlandperiode in juni plaatsvinden. Wales en Oostenrijk spelen hun halve finale wel zoals voorzien op 24 maart.

Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. Polen is hierdoor al zeker van de finale tegen Zweden of Tsjechië. De Russische voetbalbond tekende wel beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

© AP

Zwitserse parket vraagt in beroep weer celstraf voor Al-Khelaïfi en Valcke

Het Zwitserse parket heeft in beroep 28 maanden cel gevraagd voor Nasser Al-Khelaïfi, de grote baas van voetbalclub PSG en beIN Media, in een zaak van tv-rechten waarbij ook voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke betrokken was. Voor Valcke vraagt het Zwitserse parket 35 maanden.

Voormalig FIFA-topman Valcke werd in oktober 2020 door een Zwitserse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen met uitstel. Al-Khelaïfi werd vrijgesproken. Beiden riskeerden een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. Het Zwitserse parket ging enkele maanden nadien in beroep.

Al-Khelaïfi en Valcke werden beschuldigd van corruptie bij de verdeling van tv-rechten voor verschillende wereldkampioenschappen voetbal, na een onderzoek dat reeds in maart 2017 werd opgestart. Al-Khelaïfi werd ervan beschuldigd enkele ‘voordelen’ te hebben gegeven aan Valcke, zoals het exclusieve gebruik van een luxueuze eigendom in Sardinië, Villa Bianca, in ruil voor de uitzendrechten voor de WK’s tussen 2018 en 2030.

Valcke werd wel schuldig bevonden aan schriftvervalsing bij documenten met betrekking tot de WK-uitzendrechten in Italië en Griekenland, een secundaire aanklacht. Een derde beschuldigde, de Griekse zakenman Dinos Deris, riskeerde een celstraf van dertig maanden, maar werd net als Al-Khelaïfi vrijgesproken.