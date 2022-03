Het aantal coronabesmettingen in Nederlands-Limburg is afgelopen week tot minstens tienduizend per dag gestegen, constateren Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) er. “En dat is waarschijnlijk zelfs nog een onderschatting, want niet iedereen laat zich bij ons testen”, zegt Renate van Lierop van GGD Zuid-Limburg.