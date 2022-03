Heusden-Zolder

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag bij schrijnwerkerij Venic in Rijthof in Heusden-Zolder drie bestelwagens geplunderd. De daders forceerden telkens het slot en gingen aan de haal met de dure werkmaterialen. De totale buit bedraagt meer dan 10.000 euro.