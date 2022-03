Mercedes toont indrukwekkende safety car voor het F1-seizoen 2022

Binnen iets meer dan een week gaat in Bahrein het nieuwe F1-seizoen van start. Naast een nieuwe generatie gloednieuwe F1-bolides zal ook de safety car er dit jaar helemaal anders uitzien.

Mercedes stelde dinsdag haar nieuwe safety car en medical voor en die zijn duidelijk een trendbreuk met de wagens van vorig jaar. De rode kleur werd behouden, maar verder kregen beide wagens een upgrade. De safety car van Mercedes is een flink uit de kluiten gewassen Mercedes-AMG GT Black Series terwijl de medical car een Mercedes GT 63 S 4Matic+ wordt.

Opvallend aan de nieuwe safety car is dat er geen ‘lichtbalk’ meer bovenop de wagen staat. De kenmerkende lichten zitten verwerkt in de achterkant van de Mercedes-AMG GT Black Series. Daarnaast ziet de nieuwe safety car van Mercedes er ook veel agressiever uit dan zijn voorganger.

Bernd Maylander zal opnieuw achter het stuur van de safety car kruipen: “Ik heb al de kans gekregen om met deze verbazingwekkende wagen te mogen testen en ik werd weggeblazen door hoe dicht hij zich bij een echte racebolide bevindt.”

“Het is een belangrijke stap in vergelijking met de Mercedes GT R van vorig jaar, die op zich ook al van een ongelooflijk hoog niveau was. Om in de naam van de veiligheid zo‘n werkplaats te hebben is een droom die uitkomt.”

Net als vorig jaar zal naast Mercedes ook Aston Martin een safety car voorzien, de inzet ervan wordt over beide merken evenredig verdeeld.

