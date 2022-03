Al ruim 3.500 leerlingen buitengewoon onderwijs minder lang onderweg naar school

Vanaf deze week zijn er 113 bijkomende ritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Dat meldt De Lijn dinsdag in een persbericht. Sinds de hertekening van het leerlingenvervoer doen al 3.577 leerlingen van 212 scholen dagelijks niet langer dan 90 minuten meer over een enkele schoolrit. Toch wachten ruim 1.400 leerlingen nog steeds op een oplossing.

De problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is niet nieuw, maar kwam eind vorig jaar opnieuw in de aandacht door schrijnende verhalen van kinderen en jongeren die vier of vijf uur per dag of nog langer op de bus moeten zitten naar school.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trok bij het begin van het nieuwe schooljaar 1,8 miljoen euro extra uit om de meest precaire situaties op te lossen. In december maakte de Vlaamse regering bekend nog eens 11 miljoen extra in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs te investeren. De Lijn kreeg de opdracht om samen met de scholen te bekijken wat de beste oplossing is voor elke leerling.

Eind december ging de vervoersmaatschappij aan de slag met het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. De doelstelling ervan was, door het inzetten van bijkomend vervoer, ervoor te zorgen dat ritten niet langer dan 90 minuten duurden. In totaal moest er voor zowat 5.020 leerlingen uit 323 scholen een oplossing worden gezocht.

Begin deze week zijn 113 bijkomende ritten in heel Vlaanderen gestart. Hierdoor duurt voor 969 bijkomende leerlingen van 56 scholen de dagelijkse schoolrit voortaan minder lang. Voor de krokusvakantie startten 2.608 kinderen met aangepast leerlingenvervoer. In totaal zijn nu dus 3.577 kinderen van 212 scholen dagelijks veel minder lang onderweg dankzij 372 extra ritten. Daarvan worden er 196 uitgevoerd met bijkomende bussen, 176 ritten met taxi’s en taxibusjes.

De komende weken, tot en met de paasvakantie, zullen er nog 43 scholen opstarten, goed voor verbeterde busritten voor 342 extra leerlingen.

“Het is een intensief proces van inspraak, overleg en maatwerk maar ik ben vastberaden om verder het verschil te maken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Een aantal scholen besloten om dit jaar niet in te stappen in een vernieuwd aanbod en pas volgend jaar hierop in te tekenen. Anderen gaven dan weer aan geen bijkomende ritten nodig te hebben. De Lijn blijft in overleg gaan met de scholen om zoveel mogelijk scholen en dus leerlingen te helpen.”