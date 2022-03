Meisje (10) afgevoerd met riek in haar voet na ongeval bij stal in Lauw

Tongeren

Een tienjarig meisje heeft dinsdagavond een riek in haar voet gekregen bij een incident in de Schutterijstraat in Lauw. Het ongeval gebeurde toen ze volgens getuigen in het bijzijn van haar broertje naar een stal met schapen was getrokken. De hulpdiensten voerden het gewonde kind af naar het ziekenhuis.

De feiten moeten rond 17.45 uur gebeurd zijn. Een meisje van 10 jaar dat in de buurt woont, zou in het bijzijn van haar broertje naar de stal op het einde van de doodlopende Schutterijstraat gewandeld zijn. In de schuur lopen schapen en mogelijk wilde ze met de dieren spelen en hen hooi geven. Het hooi was nog verpakt en stond vlakbij wat rechtopstaande houten paletten én een riek.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar de riek moet gevallen zijn en een van de scherpe punten zou zich door de voet van het meisje geboord hebben. Er werd alarm geslagen en de hulpdiensten kwamen onder meer met een bevrijdingsteam van de brandweer ter plaatse. Zij haalden eerst de houten steel van het werktuig, waarna ze het slachtoffertje met de riek in haar voet naar het ziekenhuis van Tongeren overbrachten. Dat gebeurde met een ambulance die van Genk moest komen omdat de ziekenwagen van Tongeren naar een andere interventie was.

De verwondingen van het kind zijn ernstig, maar volgens de eerste berichten is er geen sprake van levensgevaar. De lokale politie van Tongeren-Herstappe deed de vaststellingen. diro