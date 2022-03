Amnesty International staat met petitie in de Rechtenfaculteit

Twee leden van Amnesty International Hasselt nodigden de studenten uit om de petitie te tekenen. Ze gaven ook info over de achtergrond en de bedoeling van de petitie. Israël hanteert een apartheidsregime waardoor de Palestijnen op allerlei vlakken gediscrimineerd worden. De petitie focust op het verschijnsel van de uithuiszetting, waardoor Palestijnen worden verdreven waarna hun huizen ofwel worden vernietigd ofwel geconfisqueerd. Palestijnen zijn hiervan al meer dan 70 jaar het slachtoffer.Op Internationale Vrouwendag wilde AI Hasselt erop wijzen dat ook de rechten van Palestijnse vrouwen gerespecteerd dienen te worden.De actie verliep bijzonder goed. Ongeveer alle studenten die werden aangesproken tekenden enthousiast de petitie. Uiteraard waren er ook kalme momenten met weinig bezoekers; studenten passeerden vooral voor- of nadat een les begon. In nog geen 3 uren tijd werden 205 handtekeningen verzameld!Amnestygroep Hasselt is bijzonder tevreden met het verloop en het resultaat van deze actie en dankt de UHasselt Rechtenfaculteit voor haar bereidwillige steun en medewerking. Bijzondere dank gaat uit naar Marc Croes, stafmedewerker Public Relations en Events Manager, die dadelijk bereid was om onze actie in te plannen.Wie bij volgende acties van Amnesty Hasselt wil meewerken, kan voor info terecht via www.amnesty-hasselt.be of www.facebook.com/amnesty-hasselt