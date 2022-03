Jarige Luca Brecel vlot naar tweede ronde op Turkish Masters snooker

Hij liet daarbij liefst zes hoge breaks optekenen: 79, 50, 71, 58, 62 en 68. In het vijfde frame redde Carrington de eer.

Om een plaats in de achtste finales van de eerste editie van het Turkse rankingtoernooi neemt ‘The Belgian Bullet’ het opnieuw in een best of 9 op tegen de Chinees Zhou Yuelong (WS-24). Die schakelde zijn landgenoot Fan Zhengyi (WS-35) met 5-4 uit.