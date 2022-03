“Eens de camera’s rolden, begon hij me te penetreren”: Evan Rachel Wood getuigt in docu over misbruik door Marilyn Manson

“Ik wil hem niet verwoesten. De man die Brian Warner was, is allang kapot. Ik wil dat het stopt en hij verantwoordelijk gehouden wordt voor wat hij gedaan heeft.” Actrice Evan Rachel Wood (34) doet haar kant van het verhaal over het misbruik van shockrocker Marilyn Manson. In de docu ‘Phoenix rising’ getuigt ze over hoe hij stap voor stap verder met haar ging. “Hij verkrachtte me terwijl ik sliep, maar ik werd wakker. Ik kon alleen maar denken: Doe alsof je slaapt.”