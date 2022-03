Gevangengenomen Russische commandant: “Ik voel schaamte, we hebben ellende gebracht”

De Russische commandant van de nationale garde Astakhov Dmitry Mikhailovich is samen met twee andere soldaten in handen van de Oekraïners gevallen. De man kroop tijdens een persconferentie door het stof en gaat nu viraal met zijn verontschuldigingen aan het Oekraïense volk. Hij verklaarde ook dat hij “niet weet waarom” ze Oekraïne zijn binnengevallen en beweert dat de invasie berust op “unilaterale informatie” over nazi’s, nationalisten en fascisten in de Oekraïense regering. “Ik zie daar een vrouw die staat te huilen”, aldus de commandant. “Ik voel schaamte. We hebben ellende gebracht naar dit land.”