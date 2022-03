Tim Merlier sprint naar eerste zege van het jaar in Tirreno-Adriatico: “Jammer dat het zo lang moest duren”

Tim Merlier heeft de tweede etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De sprinter van Alpecin-Fenix was na een pittige rit van 219 kilometer veruit de snelste in een massasprint in Sovicille.

De vlucht van de dag bestond uit vijf renners: Johnatan Canaveral (COL, Bardiani-CSF-Faizanè), Davide Gabburo (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè), Davide Bais (ITA, EOLO-Kometa), Francesco Gavazzi (ITA, EOLO-Kometa) en Umberto Marengo (ITA, Drone Hopper - Androni Giocattoli). Ze kregen een maximale voorsprong van zo’n zeven minuten.

De ploegen van topfavorieten Mark Cavendish en Caleb Ewan, Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal, namen het meeste werk voor hun rekening in het peloton. Later kwam ook INEOS Grenadiers zich mengen voor Elia Viviani. Voorin won Bais de strijd om de bergpunten en de eerste bergtrui van deze Tirreno. Daarna sloot Gavazzi aan, waarna de twee renners van EOLO-Kometa er een koppeltijdritje van maakten.

Een kus van vriendin Cameron voor winnaar Merlier. — © BELGA

Op 33 kilometer van de finish moest Cavendish het peloton laten gaan op een zoveelste hellende strook. Alle werk voor niets? Gelukkig niet want de Manx Missile keerde een dikke tien kilometer later terug, samen met Jordi Meeus. Intussen pakte Tadej Pogacar een seconde terug in het algemene klassement door derde te worden bij een tussensprint.

Marc Soler viel dan aan, ging op en over het leidersduo en pakte al snel een dikke halve minuut. Het peloton liet de Spanjaard wat sudderen en bereidde zich met de wind op de kop voor op een koninklijke massasprint in de straten van Sovicille. Soler werd op 3 kilometer van de finish gegrepen. Meteen het teken voor leider Filippo Ganna om de kop te pakken, voor Viviani.

Het was het ene treintje tegen het anderen: INEOS tegen Alpecin-Fenix tegen Arkéa–Samsic… Ewan zat wat geïsoleerd, Merlier zat in het zog van Julian Alaphilippe en Davide Ballerini. Peter Sagan aasde ook op een goeie sprint. Maar het was een pijlsnelle Merlier die makkelijk naar zijn eerste zege van het seizoen sprintte. Ewan en Cavendish waren nergens te zien, want plek twee was voor Olav Kooij (Jumbo-Visma) en de derde plek voor Kaden Groves (Team BikeExchange).

“Het voelt goed, die eerste zege”, aldus Merlier na de finish. “Jammer dat het zo lang moest duren (lacht). Het eerste doel was de heuvels overleven, daarna bracht de ploeg mij in een goeie positie en moest ik het doen in de sprint. Het was wel wat hectisch omdat we niet wisten hoe ver Marc Soler voor reed, maar uiteindelijk werd hij ingehaald. Morgen gaan we er opnieuw voor.”

Uitslag

1. Tim Merlier

2. Olav Kooij

3. Kaden Groves

4. Peter Sagan

5. Simone Consonni

6. Phil Bauhaus

7. Davide Ballerini

8. Giacomo Nizzolo

9. Jacopo Guarneri

10. Andrea Vendrame