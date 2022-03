Dat Tom in ‘Thuis’ al eens graag een stukje foie gras eet, schoot bij veel kijkers van Eén in het verkeerde keelgat. — © VRT

Ongepaste grappen in ‘Thuis’. De uitspraken van Eddy Demarez. Technische problemen. Een teveel of net een tekort aan sport. 9.538 klachten kreeg de VRT in 2021, het hoogste aantal in acht jaar. De ene al opmerkelijker dan de andere. “Kunnen jullie eens vragen aan José De Cauwer dat hij zijn stopwoordje ‘jajajajaja’ iets minder wil gebruiken.”