Wout van Aert “haat podiumplaatsen”, Jasper Philipsen “had de benen niet”

LEES OOK. Mads Pedersen klopt Wout van Aert en Jasper Philipsen en wint derde etappe van Parijs-Nice

Van Aert zet perfect gepositioneerd, in het wiel van de ex-wereldkampioen die werd gepiloteerd door Jasper Stuyven. Maar toen Pedersen op iets minder dan 300 meter van de finish zijn sprint op gang trok, moest de Belgische kampioen een gat laten dat hij niet meer dicht kreeg. Van Aert moest vlak voor de streep zelfs gaan zitten en werd nog voorbij gestoken door Bryan Coquard.

De beelden van de sprint:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik haat podiumplaatsen”

Niet goed genoeg? Of had hij last van die wonde aan zijn knie? We wisten het aanvankelijk niet, want de Belgische kampioen reed meteen na de finish zonder een reactie te geven teleurgesteld naar de teambus van Jumbo-Visma. Maar zoals een echte topper dat betaamt, stond Van Aert de pers wat later toch te woord.

“Ik haat podiumplaatsen”, lachte Van Aert een beetje groen. “Maandag was het simpel: er was er eentje sneller. Vandaag werd ik door twee mannen geklopt, vooral de sprint van Mads Pedersen was indrukwekkend. Hij begon heel vroeg, te vroeg dacht ik, wat ik goed vond, want zo kreeg ik de kans om hem nog te passeren. Maar… ik had geen kans. Het was nochtans opnieuw een goeie rit voor ons en de ploeg leverde knap werk. Alles verliep zoals ik wou, ik zat ook perfect in het wiel van de renners van Trek. Maar spijtig genoeg was ik niet sterk genoeg. Dat ik ontgoocheld was na de finish? Ik ben altijd ontgoocheld als ik niet win.”

Van Aert staat nu op één seconde van leider Cristophe Laporte. “De groene puntentrui is geen doel hier, ik hoop morgen een goeie tijdrit te rijden. Ik hoop de eerste van mijn ploeg te zijn (lacht), verder zien we wel. Het is een goeie test met het oog op de tijdrit in de Tour, die ongeveer dezelfde afstand heeft. In het tweede deel van de koers wil ik Primoz (Roglic, nvdr.) aan de eindzege helpen, dat is het. Mijn knie? Het ging wel. Ik heb in het begin al tegen de jongens gezegd dat het goed ging en dat we er voor moesten gaan. Het speelt altijd wel een beetje mee, maar dat is geen excuus.”

© BELGA

Philipsen “had de benen niet”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) eindigde op een vierde plaats. Het zit hem voorlopig niet mee in Parijs-Nice. De Hammenaar zakte met veel vertrouwen af naar Frankrijk, dankzij zijn twee ritzeges in de UAE tour, maar in de eerste etappe ontregelde het trio van Jumbo-Visma de sprint, maandag kwam Philipsen in de waaierrit dan weer ten val en bezeerde hij zijn heup. Hij kon niet meer aanpikken vooraan en kwam niet aan sprinten toe. Dinsdag kon hij dat wel.

“Maar het was net niet goed genoeg”, zei hij, “Mads Pedersen en zijn team waren echt heel sterk. Mads verdient de zege. Het was een lastige dag, geen gemakkelijke rit. Ik voelde de gevolgen van mijn valpartij ook wel een beetje. Uiteindelijk ging ik in de sprint mijn kans en het draaide al veel beter dan de andere dagen. In die sprint was er weinig organisatie en dat maakte het niet gemakkelijk om in positie te geraken. Ik gokte een beetje op het wiel van Wout van Aert, want Jumbo-Visma zag er heel sterk uit. Ik hoopte dat ze vroeg zouden aanzetten en dat ik zo een kans zou maken, maar uiteindelijk had ik niet de topbenen om dichter te eindigen.”