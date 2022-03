Hoe varkensstal in Vechmaal gezellige herberg werd

Logopediste Elke Severy (42) uit Vechmaal werkt deeltijds in het onderwijs als beleidsondersteuner en heeft een eigen praktijk. Toch kriebelde het om bij haar thuis ook een horecazaak uit de grond te stampen. “Hoewel heel wat toeristen deze mooie streek bezoeken, zijn er vrij weinig gelegenheden om gezellig iets te drinken of te eten. Wij willen hen hier een sfeervolle rustplaats bieden. De mensen uit het dorp zijn op hun beurt blij dat er eindelijk weer een café is in Vechmaal. We geven ook graag feestjes in thema en willen dit delen met anderen. Koken is immers onze passie en aan het Kasteel van Heers, waar we de catering verzorgen voor de vrijwilligers, hebben we veel kunnen uitproberen.” Eind vorig jaar gingen de deuren van haar café voor het eerst open. Die kreeg een Oudnederlandse naam mee: Heriberga Femala. “Heriberga betekent herberg, een plaats waar je kan eten, drinken en overnachten. En Femala zou de oudste vermelding van Vechmaal zijn uit 1044”, legt Elke uit.

Eettafel

Een oude varkensstal uit 1832 werd opgeknapt tot een echte herberg. “We hebben er echt op gelet om alles zo authentiek mogelijk te behouden”, zegt ze. “Alle oude spullen die je hier ziet, hebben we in onze oude boerderij gevonden of gekregen van vrienden en buren. Binnen hebben we ruimte voor een 25-tal personen, op ons buitenterras zijn er 40 plaatsen.” In Heriberga Femala draait het om de dorstigen laven en hongerigen spijzen. “We beschikken over een ruim assortiment van bieren en andere drankjes. We proberen steeds kwaliteitsvolle producten aan te bieden waar we zelf ook achter staan. Zo werken we samen met lokale handelaars en bieden we streekproducten aan, maar even goed iets lekkers vanuit de andere kant van België. Bovendien organiseren we iedere maand een eettafel in thema, zoals Vurige Liefde of Vechmaals Genot. Je zit dan aan een lange tafel met andere mensen en krijgt een volledig menu in een bepaald thema aangeboden. In de nabije toekomst is het de bedoeling om verder uit te breiden met enkele gastenkamers zodat je hier ook kan overnachten.” (frmi)