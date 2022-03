Groot proces tegen Deliveroo van start in Parijs

In Parijs is dinsdag de rechtszaak begonnen tegen Deliveroo en drie van zijn voormalige directeurs die ervan verdacht worden verschillende medewerkers als zelfstandigen te hebben ingeschreven, terwijl ze werknemers hadden moeten zijn. Het proces zou zowat een week in beslag nemen.

Het openbaar ministerie verdenkt Deliveroo en enkele van zijn voormalige managers ervan “duizenden werknemers onder een onafhankelijke status te hebben gebruikt via commerciële contracten, terwijl zij in een permanente juridische ondergeschikte relatie met haar waren geplaatst”. In totaal zou het bedrijf voor meer dan 6 miljoen euro aan sociale bijdragen niet hebben betaald.

Meer dan 70 voormalige bezorgers hebben zich burgerlijke partij gesteld in het grootschalige proces, en verwacht wordt dat dat aantal nog zal toenemen. Het parket benadrukt dat Deliveroo zich profileert als een platform dat klanten, restaurants en bezorgers met elkaar verbindt, maar dat de bezorging eigenlijk de hoofdactiviteit is.

In de contracten van Deliveroo staat dat het bedrijf voor maaltijdbezorging een toevlucht moet zoeken tot “een onderaanneming”, omdat het niet over intern personeel beschikt met de juiste vaardigheden. Volgens het parket is dat “zeer betwistbaar” en wijst het feit dat bezorgers een bepaald uniform moeten dragen en zich aan strenge regels moeten houden erop dat Deliveroo wel degelijk “de baas” is.

De betwiste status van onder meer Deliveroo-koeriers en Uber-chauffeurs leidt in vele landen tot rechtszaken.