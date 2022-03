Mads Pedersen klopt Wout van Aert en Jasper Philipsen en wint derde etappe van Parijs-Nice

De Deen Mads Pedersen (Trek Segafredo) heeft de derde rit in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Na een nagenoeg volledig vlak traject van 190 kilometer eindigde de etappe op een hellende aankomst in Dun-le-Palestel. Mads Pedersen zette van ver aan, en reed Wout van Aert (Jumbo-Visma) gewoon los uit het wiel. Bryan Coquard (Cofidis) werd tweede, Van Aert moet genoegen nemen met plek drie. Hammenaar Jasper Philipsen kwam als vierde over de streep.