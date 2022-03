Colombiaanse klimmer Sergio Henao (34) stopt met wielrennen

Sergio Henao heeft in de Colombiaanse pers laten weten dat hij stopt met wielrennen. De 34-jarige Colombiaan won in 2017 Parijs-Nice. Henao vond geen team meer nadat Qhubeka NextHash eind 2021 werd opgedoekt.

De klimmer legde in een gesprek met Antena 2 uit dat er wel opties waren om verder te doen. “Maar er kwam geen concreet aanbod van een WorldTour-team. En de andere aanbiedingen konden me niet bekoren.”

Naast zijn eindzege in Parijs-Nice boekte Henao ook etappezeges in de Ronde van het Baskenland (2013) en Ronde van Polen (2015). Hij werd twee maal Colombiaans kampioen op de weg (2017 en 2018).

Henao kwam in 2012 toe in Europa. Hij reed zes jaar voor Team Sky, alvorens in 2019 naar UAE-Team Emirates te trekken. Vorig jaar ten slotte reed hij voor Qhubeka.