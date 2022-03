Dames van Ferm luisteren naar voordracht over darmkanker

Maandag 7 maart organiseerde Ferm Eigenbilzen in het OC Hartenberg een informatieavond rond het thema darmkanker. Als gastspreker werd dorpsgenoot professor-dokter Johan Menten uitgenodigd. Omstreeks 19.30 uur was de zaal goed gevuld en kon de professor starten met zijn voordracht waarbij ook gelegenheid werd geboden aan de aanwezigen om vragen te stellen. Voor de pauze richtte de professor de aandacht vooral op de kwaaddoeners en de weldoeners van kanker. Ook werd veel randinformatie gegeven en met statistieken voorgesteld hoe Vlaanderen er momenteel voorstaat met betrekking tot kanker en kankerbestrijding. Een punt waarbij de aanwezigen toch wel in verbazing vielen is dat amper 50 % van de Belgen de gratis test doet die tweejaarlijks wordt toegestuurd aan de 50-plussers om de stoelgang te laten controleren. Een even slecht resultaat is dat ook voor de preventie van borstkanker. Nochtans aan de hand van deze tests kan men in een zeer vroeg stadium kanker voorkomen en/of genezen.Na de pauze richtte de professor de aandacht op darmkankers maar ook op aanverwante kankers en hun oorzaken zoals pancreas-, lever- en andere kankers. Ook de foute ingesteldheid van de moderne mens in de verzorging van eigen lichaam met betrekking tot voedsel, drank en hygiëne kwam aan bod.Omstreeks 21.30 uur dankte Ferm-voorzitster Anita Claessens de professor voor zijn belangeloze inzet van de avond en zijn zeer interessante voordracht. Vele mensen bleven nog napraten over hetgeen ze die avond hebben meegekregen.