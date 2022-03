Kiwanis Club Maaseik Van Eyck schenkt aan goede doelen

De Zorghoeve Sint-Jansberg begeleidt jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS). De jongeren werken mee in de plantenkwekerij van de hoeve. Tevens hebben ze sociale interactie met de klanten die er plantjes kopen. Naast de kwekerij baat Zorghoeve Sint-Jansberg ook een zorgwoning uit waar jongvolwassenen met ASS kunnen verblijven, ieder in een eigen studio, maar ook met gemeenschappelijke ruimtes zodat ze zowel de individuele verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun studio als voor het leven in groep. Het zijn schenkingen zoals deze van Kiwanis die zorgen dat dit alles financieel haalbaar blijft.Ons Huis met een Hart is een inloop- en ontmoetingshuis voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker te maken hebben of hebben gehad en die nog steeds worstelen met de gevolgen van de ziekte; mentaal, lichamelijk, financieel.... In het inloophuis ontmoeten ze lotgenoten, kunnen ze deelnemen aan allerhande activiteiten en vinden ze rust, warmte en begrip voor hun situatie. Gezien de financiële impact van de ziekte worden alle activiteiten voor de symbolische prijs van 1 euro aan de bezoekers aangeboden. Deze gift van Kiwanis is dus zeker welkom en zal integraal besteed worden aan het welzijn van de bezoekers aan Ons Huis.