Erfgoedtraject ‘Beringen in sporen van (de)kolonisering’

In april start het duidingstraject ‘Beringen in de sporen van de (de)kolonisering’. “Hierin stellen we ons als samenleving de vraag hoe we kunnen omgaan met verwijzingen naar het koloniale verleden in onze openbare ruimte. In Stal bijvoorbeeld verwijzen een beeld, straat en plein naar secretaris-generaal Hubert Droogmans die veel invloed uitoefende in Congo”, zegt schepen van Erfgoed An Moons. Aan dit duidingstraject koppelt de stad een uitgebreid programma over (de)kolonisering.

“Zo ben je in de bib welkom voor een lezing, een panelgesprek, een educatief programma, Congolese dierensprookjes en de expo Bacongo Limburg. Deze interessante tentoonstelling loopt de hele maand april en brengt het koloniale verleden in Congo tot leven met pakkende getuigenissen, ontroerende dagboeken en uniek beeldmateriaal”, voegt schepen van Bibliotheek en Participatiebeleid Jessie De Weyer toe. Daarnaast vertoont het Mooov Filmfestival ‘L’empire du silence’.De stad wil de beruchte Belgische geschiedenis in Congo belichten. Schepen Moons: “Daarvoor werken de diensten Erfgoed, Bibliotheek Beringen, Cultuur en Samenleven samen aan het project. Met ‘Beringen in de sporen van de (de)kolonisering’ willen we meer inzetten op sensibilisering en contextualisering rond het thema kolonisatie en dit in de brede betekenis van het woord. Zo willen we het voor educatieve doeleinden ook opentrekken naar thema’s als migratie en gelijkheid binnen de hedendaagse multiculturele samenleving in Beringen.”In Beringen verwijzen verschillende straten naar het koloniale verleden. Daarom zoomt hoogleraar koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris tijdens zijn lezing op vrijdag 1 april in op de Congolese aanwezigheid hier en op de vroegere en huidige verwijzingen naar België in Congo. Samen met de herinneringen aan de missionarissen werpt hij een nieuw licht op de omgang met het koloniale verleden in de publieke ruimte en start het debat op met de bevolking.“We lanceren het traject op woensdag 30 maart om 19.30 uur met de opening van de expo ‘Bacongo Limburg’ in de bib. In mei bevragen we ook het publiek over de dekolonisatie van de publieke ruimte. We lanceren nog een oproep naar verenigingen en inwoners om hun visie te formuleren over hoe we deze verwijzingen in hun context kunnen plaatsen. Deze ideeën zullen mee de toekomstige ontsluiting bepalen aan het monument van Hubert Droogmans. ”, besluiten de schepenen.Alle info vind je op beringen.bibliotheek.be onder ‘activiteiten’.