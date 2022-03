Stad Beringen organiseert cursus Nederlands om anderstalige mama’s te activeren

Binnen het netwerk van de sociale dienst, Kind & Gezin en het Agentschap Integratie & Inburgering merkt stad Beringen dat er een grote groep anderstalige mama’s is die nood hebben aan Nederlandse les en een toeleiding naar de kinderopvang. Burgemeester Thomas Vints ziet ‘De Moedergroep’ als een belangrijke schakel in de reactivering van anderstalige mama’s met een beperkt netwerk: “Sommige mama’s hebben vaak al een cursus inburgering en Nederlands gevolgd, maar deze kennis is inmiddels verwaterd. Daarnaast is er ook een grote groep die nog geen ervaring heeft met Nederlands. De drempel voor het volgen van Nederlandse les of een opleiding is voor deze doelgroep vaak te hoog. Om de drempels naar Nederlands leren en de kinderopvang te verlagen, organiseren we een cursus Nederlands in combinatie met opvang voor kinderen die jonger zijn dan 2,5 jaar.”

De mama's krijgen tijdens het traject heel wat info over de partnerorganisaties, zo komen ze meer in contact met anderen en vergroten ze hun netwerk. “In 2020 werd het nut van deze cursus onderzocht. Uit een bevraging bij de betrokken partners bleek dat de doelgroep vragende partij was voor een laagdrempelige cursus. Naast Nederlands wordt er ook gefocust op thema’s zoals opvoeden. De mama’s krijgen doorheen het jaar de kans om kennis te maken met onze partners en hun aanbod. Op deze manier willen we ondervangen dat sommige gezinnen niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp”, aldus burgemeester Vints. De inhoud van de cursus wordt bepaald door alle betrokken partners en gebaseerd op de noden van deze mama's. Leerkracht Ann Lavigne is alvast zeer enthousiast om de mama’s Nederlands te leren: “De Nederlandse lessen worden ingericht door het Volwassenenonderwijs LBC – regio Beringen op de campus Regina Mundi. Aangezien we werken in kleine groepen met leerstof die aangepast is aan de kennis van de mama’s én aan hun belevingswereld als moeders en opvoeders, kunnen we een goede ondersteuning bieden. ” Dankzij Inzetje en ondersteuning van de Speelboom krijgen de kinderen een kwalitatieve opvang en maken de mama's kennis met het systeem. Naast dit project heeft Inzetje een voorschoolse werking om kindjes en ouders voor te bereiden op de kleuterklas. Ze organiseren ook oudersalons, waar ze werken aan een positieve ouder-kind relatie en diverse opvoedingsthema’s. In het kader van KOALA, werken ze samen met de Speelboom om deze kind-ouderactiviteiten te organiseren in Beringen-Mijn.