Opvallend veel Oost-Europeanen in aswoensdagviering in Diest. — © ROBtv

De Aswoensdagviering in Diest stond deze morgen in het teken van Oekraïne. Gelovigen uit onze regio konden een assenkruisje gaan halen in de kerk en het is meteen ook de eerste dag van de vastenperiode. Die start traditioneel 40 dagen voor Pasen. Het is een tijd waarin christenen stilstaan bij hoe ze zelf leven en vandaag dus ook bij het conflict in Oost-Europa.