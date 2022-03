Natuurhulpcentrum aangekomen in Polen om leeuwen op te halen

Oudsbergen

De medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zijn vanmorgen aangekomen in Polen waar zij twee verwaarloosde leeuwen uit Oekraïne komen ophalen. Gisteren vertrokken medewerkers van het Natuurhulpcentrum richting Polen met twee bestelwagens en een aanhangwagen volgestouwd met blikken dierenvoeding. De voeding is bestemd voor de honden en katten in Oekraïne. Als alles goed verloopt zijn ze morgen terug in Oudsbergen met de leeuwen.